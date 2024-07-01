Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 -0,31%
EURO
35,13 0,07%
ALTIN
2.436,06 -0,08%

İsrail askerlerinin Batı Şeria operasyonunda çıkan çatışmalarda 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonunda çıkan çatışmalarda bir çocuk ile bir kadın öldü, dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 20:35
İsrail askerlerinin Batı Şeria operasyonunda çıkan çatışmalarda 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerleri, Batı Şeria'da çatışmaların yaşandığı Nur Şems Mülteci Kampı'nda operasyon düzenledi. Bu operasyon sırasında çıkan çatışmalarda bir çocuk ile bir kadın yaşamını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. İsrail güçleri, kampta Filistinli silahlı gruplarla karşı karşıya geldi ve çatışmalar evlere zarar verdi.

Kamp sakinlerinden Kemal Ahmed Cabir, İsrail askerlerinin bir evi patlatarak çevrede büyük zararlar oluşturduğunu ve çatışma seslerinin kampta yankılandığını belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise çatışmalarda bir çocuk ile bir kadının öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını doğruladı.

İSRAİL ASKERLERİNİN EYLEMLERİ TARTIŞMA YARATTI

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş, İsrail ordusunun operasyon sırasında kamptaki altyapıyı tahrip ettiğini ve bir eve düzenlediği saldırı sonucunda yangın çıktığını dile getirdi. Şaviş, İsrail askerlerinin bölgede gerilimi artırmayı ve direniş güçlerini provoke etmeyi amaçladığını ifade etti.

FİLİSTİNLİLERİN TEPKİSİ VE OLAYLARIN SEYRİ

Operasyon sırasında gözaltına alınan sivillerden Şefik Cad, İsrail askerlerinin evine yapılan baskın sırasında zorla kullanıldığını ve ailesiyle birlikte sorguya çekildiğini aktardı. Cad, İsrail'in bölgedeki taktiklerini eleştirerek, "Biz direniş güçlerine karşı duracağız ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Olaylar uluslararası alanda da tepkilere yol açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, olayı kınadı ve insanların canlı kalkan olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Almanya ise İsrail'in askeri taktiklerini eleştirerek, yaralı sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını kınadı.

İLGİLİ HABERLER

O ilde denize girmeden önce iki kez düşünün! Resmen zehir saçıyorlar

Kesik kesik öksürenler hemen denesin! Öksürüğü bıçak gibi kesen 3 malzemeli kür

İçtiğiniz suda bu kod yazıyorsa ağzınıza bile sürmeyin! Bilmeyenler hala lıkır lıkır içiyor

Toyota'dan çıldırtan indirim kampanyası! Toyota Corolla 213 bin TL birden indirime girdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Kolestrolün doğal ilacı bulundu! Tansiyonu kolestrolü sıfırlayan mucize besin

İçtiğiniz suda bu kod yazıyorsa ağzınıza bile sürmeyin! Bilmeyenler hala lıkır lıkır içiyor

Toyota'dan çıldırtan indirim kampanyası! Toyota Corolla 213 bin TL birden indirime girdi

1997 ve sonrası SGK girişlilere 48-49-50 yaşla emeklilik piyangosu çıktı! Erken emeklilikte sürpriz tablo

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Fiyatına tam yüzde 55 zam geldi

O ilde denize girmeden önce iki kez düşünün! Resmen zehir saçıyorlar

Kesik kesik öksürenler hemen denesin! Öksürüğü bıçak gibi kesen 3 malzemeli kür

Çeyiz hazırlayanlar Akbank'a koşacak! Başvuranın tüm çeyizi Akbank'tan

O bankada hesabı olana 6 ay ücretsiz fatura desteği! Tek yapmanız gereken bu işlem

36 ay için imza atana 12.000 TL trink ödeme! Vakıfbank emekli promosyonunda şaha kalktı

O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

Fiat Doblo'da fiyatlar yere serildi! Eskisinden bile daha ucuz fiyata satışta