İsrail askerlerinin Batı Şeria operasyonunda çıkan çatışmalarda 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerleri, Batı Şeria'da çatışmaların yaşandığı Nur Şems Mülteci Kampı'nda operasyon düzenledi. Bu operasyon sırasında çıkan çatışmalarda bir çocuk ile bir kadın yaşamını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. İsrail güçleri, kampta Filistinli silahlı gruplarla karşı karşıya geldi ve çatışmalar evlere zarar verdi.

Kamp sakinlerinden Kemal Ahmed Cabir, İsrail askerlerinin bir evi patlatarak çevrede büyük zararlar oluşturduğunu ve çatışma seslerinin kampta yankılandığını belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise çatışmalarda bir çocuk ile bir kadının öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını doğruladı.

İSRAİL ASKERLERİNİN EYLEMLERİ TARTIŞMA YARATTI

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş, İsrail ordusunun operasyon sırasında kamptaki altyapıyı tahrip ettiğini ve bir eve düzenlediği saldırı sonucunda yangın çıktığını dile getirdi. Şaviş, İsrail askerlerinin bölgede gerilimi artırmayı ve direniş güçlerini provoke etmeyi amaçladığını ifade etti.

FİLİSTİNLİLERİN TEPKİSİ VE OLAYLARIN SEYRİ

Operasyon sırasında gözaltına alınan sivillerden Şefik Cad, İsrail askerlerinin evine yapılan baskın sırasında zorla kullanıldığını ve ailesiyle birlikte sorguya çekildiğini aktardı. Cad, İsrail'in bölgedeki taktiklerini eleştirerek, "Biz direniş güçlerine karşı duracağız ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Olaylar uluslararası alanda da tepkilere yol açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, olayı kınadı ve insanların canlı kalkan olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Almanya ise İsrail'in askeri taktiklerini eleştirerek, yaralı sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını kınadı.

