İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında gerçek mermi ve zehirli gaz kullanıldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine düzenledikleri baskında gerçek mermi ve zehirli gaz kullandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, baskın sırasında çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilendi ve bölgede gerilim tırmandı.



BEYTA BELDESİNE BASKIN

İsrail askerleri, Nablus'un güneyinde yer alan Beyta beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında gerçek mermi ve zehirli gaz kullanıldığı bildirildi. Filistinliler, atılan gazdan etkilenerek zor anlar yaşadı. Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

RAS AYN, KERUM AŞUR VE FATAYİR MAHALLELERİNE BASKIN

İsrail askerleri, Nablus'taki Ras Ayn, Kerum Aşur ve Fatayir mahallelerine de baskın düzenledi. Baskınlar sırasında ses bombaları kullanılarak bölgedeki Filistinliler üzerinde baskı oluşturuldu. İsrail askerlerinin bu baskınlarda gerçek mermi kullanması, olayların daha da şiddetlenmesine yol açtı.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA BASKINLAR VE SALDIRILAR ARTTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemlendi. İsrail askerleri ve İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sonucu birçok Filistinli yaşamını kaybetti veya yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da 561 Filistinli, İsrail askerleri ve İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sonucu yaşamını kaybetti.

