Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında gerçek mermi ve zehirli gaz kullanıldı

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında gerçek mermi ve zehirli gaz kullanıldı. Çok sayıda Filistinli gazdan etkilenirken, bölgede gerilim tırmandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 00:40
İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında gerçek mermi ve zehirli gaz kullanıldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine düzenledikleri baskında gerçek mermi ve zehirli gaz kullandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, baskın sırasında çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilendi ve bölgede gerilim tırmandı.

BEYTA BELDESİNE BASKIN

İsrail askerleri, Nablus'un güneyinde yer alan Beyta beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında gerçek mermi ve zehirli gaz kullanıldığı bildirildi. Filistinliler, atılan gazdan etkilenerek zor anlar yaşadı. Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

RAS AYN, KERUM AŞUR VE FATAYİR MAHALLELERİNE BASKIN

İsrail askerleri, Nablus'taki Ras Ayn, Kerum Aşur ve Fatayir mahallelerine de baskın düzenledi. Baskınlar sırasında ses bombaları kullanılarak bölgedeki Filistinliler üzerinde baskı oluşturuldu. İsrail askerlerinin bu baskınlarda gerçek mermi kullanması, olayların daha da şiddetlenmesine yol açtı.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA BASKINLAR VE SALDIRILAR ARTTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemlendi. İsrail askerleri ve İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sonucu birçok Filistinli yaşamını kaybetti veya yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da 561 Filistinli, İsrail askerleri ve İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sonucu yaşamını kaybetti. 

İLGİLİ HABERLER

ATM'ye giden emekli mutlu dönüyor! Cumhurbaşkanından 4A 4B 4C emeklisine sürpriz ödeme

SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı son dakika değiştirildi! O tarihte sürpriz rakam yatırılacak

PTT kapılarını para arayanlara açtı! Tam 100.000 TL emekli kredisi: Emeklilerin cebi dolacak

Elinde bundan olan sıkı sıkı tutsun! Satan bin pişman olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
6
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

O ilde sofralar ekmeksiz kalacak! Tanesi tamı tamına 10 TL oldu

Elinde bundan olan sıkı sıkı tutsun! Satan bin pişman olacak

Dolar biriktirenin baharı kışa dönecek! Resmen yasaklandı: Dolar kurunda flaş gelişme

SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı son dakika değiştirildi! O tarihte sürpriz rakam yatırılacak

SGK kaydı olanların fişi çekildi! İçinde siz de olabilirsiniz: e-Devlet'ten hemen bakın!

Nakit ihtiyacına veda zamanı! Evlilik, ev alma hazırlığı yapanlara tak diye nakit para verilecek

ATM'ye giden emekli mutlu dönüyor! Cumhurbaşkanından 4A 4B 4C emeklisine sürpriz ödeme

PTT kapılarını para arayanlara açtı! Tam 100.000 TL emekli kredisi: Emeklilerin cebi dolacak

Kimlikle başvuru yetiyor! PTT'den 90.000 TL borç silip süpüren kredi!

KPSS puanı 55-57-60 olana iş fırsatı! TÜİK mülakatla personel alımına start verdi

Bankalardan emekli promosyonuna Temmuz ayarı! Bunu bilenler en yüksek promosyonu cebine atacak

Asgari ücret zammında sürpriz zamma yeşil ışık! Meclis onayladı: Yeni rakam oh çektirecek