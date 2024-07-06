İsrail askerlerinin Nablus'taki baskınında 6 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınında bulunan Kudüs Caddesi'ne düzenlediği baskın sırasında 6 Filistinliyi yaraladı. Bu olay, Filistin resmi Ajansı WAFA ve Filistin Kızılayı tarafından bildirildi.



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınında bulunan Kudüs Caddesi'ne baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail askerleri çevreye ateş açtı ve bu durum bölgede büyük bir gerilim yarattı.



FİLİSTİN KIZILAYI'NIN AÇIKLAMASI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ambulans ekiplerinin, İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı ve Kudüs Caddesi'ne düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaralanan 6 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Yaralılardan ikisinin olay yerinde ayakta tedavi edildiği dile getirilen açıklamada, 4 yaralının ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Bu yaralanmalar, bölgede yaşanan gerilimi ve çatışmanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

