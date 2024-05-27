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İsrail basını duyurdu: Refah Sınır Kapısı’nda İsrail ve Mısır arasında çatışma çıktı

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı’nda İsrail askerleri ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktığını ve 1 Mısırlı askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:41
İsrail basını duyurdu: Refah Sınır Kapısı’nda İsrail ve Mısır arasında çatışma çıktı

İsrail basını, Mısır ve İsrail askerleri arasında, Refah Sınır Kapısı bölgesinde bir çatışma meydana geldiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak İsrail'in Kanal 14 televizyonu herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktarırken, İsrail’in resmi haber ajansı KANN, çatışma haberini doğruladı ve 1 Mısırlı askerin öldürüldüğünü iddia etti.

İddialara göre İsrail hükümeti, yaşanan çatışma sonrasında basına ‘askeri sansür’ uyguladı. Ancak bir süre sonra sansür kaldırıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, iki ülke arasındaki gerilimin, dün gece yaşanan bu olayla daha da artması bekleniyor.

Yine iddialara göre, İsrail’in Refah’ın kuzeybatısındaki Filistinlilere bombalı saldırı düzenlemesi sonrası Mısır askeri güçleri, İsrail askerlerine ateş açtı. Daha sonra ise İsrailli askerler, uyarı ateşi ile karşılık verdi.

İki ülkenin yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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