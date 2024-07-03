İsrail, Batı Şeria'da yeni yasa dışı konut inşa planlarını genişletiyor!

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now'un internet sitesinde yer alan habere göre, Yüksek Planlama Konseyi, Batı Şeria'da yeni yasa dışı konutlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek Planlama Konseyi'nin, Filistin topraklarındaki gaspı genişletmek amacıyla Batı Şeria'da yapılacak 6 bin 16 yeni yasa dışı konutun inşası için önümüzdeki günlerde toplantılar düzenleyeceği belirtildi. Konsey, geçtiğimiz yıl rekor düzeyde 12 bin 349 yasa dışı konutun teşvik edilmesinin ardından bu yıl için yeni projeleri onaylama sürecini hızlandırdı.

İsrail'in Yeni Stratejisi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da İsrail'in egemenliğini artırmak amacıyla yeni yerleşim birimleri kurma kararlılığını vurgulamıştı. Smotrich, uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve yasallaştırılması yönünde adımlar atacaklarını ifade etmişti.

Uluslararası Tepkiler

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli'nin yaşadığı belirtilirken, bu yerleşim birimlerinin Filistin toprakları üzerindeki etkileri giderek artıyor.