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İsrail bir kez daha sivillere saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail güçleri, Refah’ta yine Filistinli sivilleri vurdu. Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin barınmış olduğu çadırlara saldırılarına devam eden İsrail, 21 kişinin ölmesine ve onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 17:19
İsrail bir kez daha sivillere saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, tüm uyarılara rağmen Refah’a saldırmaya ve bölgede bulunun Filistinli sivilleri vurmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, yerinden edilmiş çok sayıda kişinin kaldığı çadırların İsrail güçleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılar nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre İsrail’in saldırmış olduğu çadır, Refah’ın batısında bulunan Mawasi’de “güvenli bölge olarak belirlenmiş” alanda bulunuyordu.

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