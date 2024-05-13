İsrail'de teknoloji yatırımları, Gazze işgali ve yargı reformu protestolarıyla geriliyor

Dev firmalar İsrail'den çekiliyor

İsrail'de teknoloji yatırımları, Gazze işgali süreci ve yargı reformu protestolarının etkisiyle ciddi bir düşüş yaşıyor. Özellikle 7 Ekim'de başlayan Gazze işgali öncesinde ülke çapında ve yurt dışında yapılan protestolar, ülkeye yapılan teknolojik yatırımların azalmasına neden oldu. 2022'de 16,9 milyar dolar olan teknoloji yatırımı, 2023'te yüzde 56 oranında azalarak 7,5 milyar dolara geriledi. Ayrıca, Samsung gibi büyük teknoloji şirketlerinin İsrail'den çekilmesi de bu düşüşü derinleştirdi.



İsrail ekonomisinin belkemiği olan teknoloji sektörü, son on yılda önemli ölçüde büyüdü. Ancak, son yaşanan gelişmelerle birlikte sektör kan kaybetmeye devam ediyor. Sektör, İsrail GSYİH'sına yüzde 18 katkıda bulunurken, ülkenin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor ve teknoloji vergilerinden de önemli gelir elde ediliyor.

Teknoloji yatırımlarındaki düşüşün nedenlerinden biri de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'e yönelik tutumu ve aşırı sağcı hükümetin yargıyı kontrol altına almaya çalışması olarak gösteriliyor.

Bu gelişmelerin ekonomik etkileri, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid tarafından da vurgulanmıştır. Temmuz 2023'te Lapid, İsrail'in artık "Start-Up Ulusu" olmadığını ve ekonomik krizin onarılmasının yıllar alacağını ifade etmiştir.

Teknoloji şirketlerinin İsrail'den geri çekilmesinin yanı sıra, bazı şirketlerin çalışanlarını susturma çabaları da eleştiriliyor. Google, İsrail hükümetiyle yaptığı anlaşmaları protesto eden çalışanlarını işten çıkarmıştır.