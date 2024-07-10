İsrail'den UNRWA tesislerine 453 saldırı! 524 kişi yaşamını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerine yapılan 453 saldırı, hem altyapıyı hem de insan hayatını ciddi şekilde etkiledi. UNRWA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, saldırıların BM tesisleri ve içindeki insanları ciddi biçimde etkilediği belirtildi.



UNRWA TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait tesisler, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in hedefi oldu. UNRWA'nın açıklamasına göre, savaşın başından bu yana 453 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucu Gazze'deki okulların üçte ikisi vuruldu ve UNRWA tesislerinde barınan 524 kişi yaşamını kaybetti. Açıklamada, BM'ye ait tesislerin, okulların ve sığınakların hedef alınmaması gerektiği vurgulandı ve derhal ateşkes çağrısı yapıldı.

OKULLAR HEDEFTE

İsrail'in Gazze'deki saldırıları, özellikle UNRWA'ya ait okulları hedef aldı. Gazze'de 183 UNRWA okulu bulunuyordu. Son dört gün içinde bu okullardan dördüne saldırı düzenlendi. İlk saldırı, 6 Temmuz'da Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat'ta gerçekleşti. Bu saldırıda, yaklaşık 2 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula yönelik saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 16 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Savaşın insani boyutu her geçen gün daha da derinleşiyor. İsrail ordusu, 7 Temmuz'da Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Okulunu bombaladı. Bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. 8 Temmuz'da ise yine Nuseyrat'ta UNRWA'ya ait bir okula yapılan saldırıda ölen olmazken, çok sayıda kişi yaralandı. Son olarak, 9 Temmuz'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun kapısı bombalandı ve en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları, Gazze'de 2,3 milyon kişinin yaşadığı bölgede 1,9 milyondan fazla Filistinlinin yerinden olmasına neden oldu. Bu Filistinlilerin büyük bir kısmı, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı. Bölgelerini terk etmek istemeyen Filistinliler, çevredeki okullara sığınmak zorunda kalıyor.



İSRAİL'İN SALDIRILARI VE SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 278 gündür devam ediyor. Son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirildi ve bu saldırılarda 52 Filistinli yaşamını kaybetti, 208 Filistinli yaralandı. 7 Ekim'den bu yana yaşamını kaybeden Filistinlilerin sayısı 38 bin 295'e, yaralananların sayısı ise 88 bin 241'e ulaştı. Bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı ve hâlâ enkaz altında cesetlerin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'de sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, enkaz altında kalan cesetlere ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor. Ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle bu çalışmalar ciddi şekilde aksıyor. Sağlık ekiplerinin, yol kenarlarında ve enkaz altında kalan cesetlere ulaşmakta zorlandığı ifade ediliyor. BM ve uluslararası toplum, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için acil çağrıda bulunuyor ama hiçbiri etkili olmuyor. İsrail'in soykırımı acımasızca devam ediyor.

