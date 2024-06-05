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İsrail, Gazze’ye 243 gündür saldırıyor: Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 36 bin 586’ya yükseldi

İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana, 243 gündür Gazze Şeridi’ne saldırıyor. İsrail tarafından gerçekleştirilen son saldırılar sonuncunda, Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 36 bin 586’ya çıktı.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 16:31
İsrail, Gazze’ye 243 gündür saldırıyor: Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 36 bin 586’ya yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, son 24 saat içinde Gazze’de farklı bölgelerde 4 katliam gerçekleştirdi. Bu katliamlar nedeniyle son 24 saat içinde 36 kişi hayatını kaybetti ve 115 Filistinli yaralandı.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Gazze’de hayatını kaybeden insan sayısı 36 bin 586’ya, yaralı sayısı ise 83 bin 74’e çıktı.

Bakanlık, yol kenarında ve enkaz altında kalan cenazelerin alınması konusunda hala engellerle karşı karşıya kaldıklarını tekrarladı.

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