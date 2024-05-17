İsrail, Gazze’ye saldırmaya devam ediyor: Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 35 bin 303’e yükseldi

Gazze’de bulun Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki son durumu paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte 31 Filistinli hayatını kaybederken, 56 kişi ise yaralandı. 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden insan sayısı 35 bin 303’e çıkarken, yaralı sayısı ise 79 bin 261’e yükseldi.

Diğer yandan Bakanlık, yol kenarlarında ve enkaz altında kalan cenazelere, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle hala erişemediklerini de açıkladı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nde farklı bölgelerde katliamlarını sürdürmeye devam ediyor.