İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: “Lübnan’a saldırıya hazırız”

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Lübnan'a saldırıya hazırız" mesajı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin son açıklamaları, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Halevi, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime dikkat çekerek, İsrail ordusunun saldırıya geçmeye hazır olduğunu belirtti.



Halevi, ülkenin kuzeyinde, Lübnan sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, 8 Ekim’den bu yana süren gerilime değindi ve Hizbullah’ın “ağır bedel ödediğini” ifade etti.

Hizbullah’ın son günlerde saldırılarını artırdığını belirten Halevi, “Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır.” dedi.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürürken, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.