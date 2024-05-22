İsrail geri adım attı: Associated Press'in canlı yayın ekipmanları iade edilecek

İsrail'den geri adım: AP'nin ekipmanlarını iade kararı alındı

ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail, Gazze Şeridi'nde el koyduğu Associated Press'in (AP) canlı yayın ekipmanlarını iade etme kararı aldı. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AP'ye ait ekipmanların iade edilmesi talimatı verdiğini duyurdu.



ABD'nin Baskısı Sonuç Verdi

İsrail basını, ABD yönetiminin İsrail hükümetinden AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el konulması kararının geri alınmasını istediğini bildirdi. ABD'nin bu yöndeki baskılarının ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İletişim Bakanı Karhi'ye ekipmanların iade edilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

BM'den Tepki

Birleşmiş Milletler de İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki gösterdi. İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu. İlgili yetkililer, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı gerekçesiyle bu adımı attıklarını belirtmişlerdi.

İsrail'in Kararı Tartışma Yarattı

İsrail'in bu kararı, uluslararası basın özgürlüğü ve medya hakları açısından ciddi tartışmalara yol açtı. İsrail'in, özellikle Gazze gibi çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren uluslararası medya kuruluşlarına yönelik bu tür müdahaleleri, basın özgürlüğü savunucuları tarafından eleştirildi.

İsrail'in Geri Adımı ve Basın Özgürlüğü

İsrail'in geri adım atarak AP'nin ekipmanlarını iade etme kararı, uluslararası kamuoyunda olumlu bir adım olarak karşılandı. Bu gelişme, basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenli çalışma koşulları açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Gazetecilerin görevlerini güvenli ve engelsiz bir şekilde yapabilmeleri, demokratik toplumların temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.