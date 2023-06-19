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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Öldürdü

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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Öldürdü
İsrail, Batı Şeria'da yıllar sonra ilk kez 'Apache' helikopterle hava saldırısı düzenledi ve biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarına kınama açıklaması yaptı.

Ankara - İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Çocuk 4 Filistinliyi Öldürdü

İsrail, Batı Şeria'da yıllar sonra ilk kez 'Apache' helikopterle hava saldırısı düzenledi ve biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarına kınama açıklaması yaptı. Bu bir sıcak gelişme haberidir ve güncellenecektir. 

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