İsrail Güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Öldürdü

Ankara - İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Çocuk 4 Filistinliyi Öldürdü

İsrail, Batı Şeria'da yıllar sonra ilk kez 'Apache' helikopterle hava saldırısı düzenledi ve biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarına kınama açıklaması yaptı. Bu bir sıcak gelişme haberidir ve güncellenecektir.