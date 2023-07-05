İsrail Güçleri Batı Şeria'da Cenin'e Saldırdı

İsrail Güçleri Son Olarak Cenin'e Saldırdı

İsrail güçleri son olarak pazartesi gecesinden itibaren Batı Şeria'nın Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Filistin Otoritesi Saldırıları Kınadı

Filistin yönetimi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskını şiddetle kınadı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, 'İsrail işgal hükümetinin Cenin kenti ve kampında yaptığı şey, savunmasız halkımıza karşı yeni bir savaş suçudur. Filistin halkı işgal yenilip, özgürlüğüne kavuşana kadar bu vahşi saldırı karşısında diz çökmeyecek, teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve topraklarında sebatla duracaktır.' ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Cenin'e Yönelik Saldırıları Filistin Yönetimini Nasıl Etkileyecek?

İsmini vermek istemeyen üst düzey İsrailli bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenin operasyonunun, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan 'İkinci Oslo Anlaşması' çerçevesinde yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e ait olan 'A bölgesi'nde gerçekleştiğinin ve bunun Filistin otoritesine yönelik bir 'meydan okuma' olduğunun tartışılmaz bir gerçek olduğunu söyledi. İsrailli yetkili bununla birlikte Filistin yönetiminin kalmasını ve üzerine düşen sorumluğu yerine getirmek üzere güçlendirilmesini istediklerinin de tartışılmaz olduğunu, Ramallah'taki yönetimi zayıflatmak istemediklerini ifade etti. İsrailli askeri kaynak, ancak Filistin yönetiminin son 1,5 yılda silahlı kişileri tutuklamak için artık Cenin'e giremeyecek kadar zayıfladığını savundu.

İsrail'in Cenin Saldırıları Filistin Yönetimini Etkiler mi?

Her ne kadar Tel Aviv, bu operasyonla Filistin otoritesinin hedef alındığına ilişkin görüşlerin aksini ifade etse de sürecin Filistin yönetimini etkileyebileceği belirtiliyor. İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İsrail ordusu, Cenin'de terörü engelleme hedefine binaen operasyon başlattı. Fakat İsrail ordusu, kenti işgal etmekle ilgilenmediğini teyit etti.' ifadesini kullandı. Cenin operasyonunun önemli bir adım olduğunu kaydeden Yadlin, bu adımın 'artan saldırılar, roket ve patlayıcı üretimi ve devam eden silahlı saldırıların' gölgesinde geldiğini savundu.