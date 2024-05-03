İsrail güçleri çocukları vurmaya devam ediyor: Refah’ta bir eve düzenlenen saldırıda 4’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklar tarafından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah’da yer alan Ez-Zuhur Mahallesi’nde bir evi vurdu. Filistinli Şahin ailesine ait olduğu öğrenilen eve düzenlenen saldırı sonrasında, 4’ü çocuk, 1’i kadın olmak üzere 7 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca saldırı nedeniyle bazı kişilerin de yaralanmış olduğu belirtildi.

Yüzbinlerce Filistinlinin sığınmış olduğu Refah kentine hava saldırılarını artıran İsrail güçlerinin, Refah’a kara saldırısı başlatacağından endişe ediliyor. Netanyahu, son açıklamasında esir takası konusunda anlaşma sağlansa da sağlanmasa da bu kara saldırısının başlatılacağını duyurmuştu.