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İsrail Güvenlik Güçleri Yerleşimci Şiddetine Karşı Mücadele Edecek

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İsrail Güvenlik Güçleri Yerleşimci Şiddetine Karşı Mücadele Edecek
İsrail Güvenlik Güçleri, Batı Şeria'da yerleşik İsrailli yerleşimcilerin bölgedeki Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı mücadele edeceğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet(Şabak) Başkanı Ronan Bar ve İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai, ortak yazılı açıklama yaparak Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin bölgedeki Filistin beldelerine düzenlediği ve onlarca ev ve aracı ateşe verdiği organize saldırıları milliyetçi terörizm olarak nitelendirdi. İsrailli güvenlik güçlerinin bu isyancılara karşı mücadele edeceği belirtilerek, yerleşimci şiddetine karşı tutuklamaların genişletileceği açıklandı.

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