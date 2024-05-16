İsrail’in Batı Şeria’da gözaltına aldığı Filistinli sayısı 8 bin 755’e yükseldi

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye saldırırken, diğer yandan işgal altındaki Batı Şeria’daki baskılarını da artırmış durumda. İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana, Batı Şeria’da toplamda da 8 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamalara göre İsrail ordusu, son 24 saatte bölgede 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Böylece 7 Ekim’den bugüne kadar gözaltına alınan Filistinli sayısı 8 bin 755’e yükseldi.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başlaması ile birlikte, Barı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik baskının ve saldırıların artmış olduğu ifade ediliyor.