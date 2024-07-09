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İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırısında 25 ölü, 53 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 23:41
İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırısında 25 ölü, 53 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucunda 25 Filistinli hayatını kaybetti, 53'ten fazla kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırının ağır sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı. İlk belirlemelere göre saldırıda 25 kişi öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, saldırının hemen ardından ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıca, Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'na düzenlenen bombalı saldırıda da ölen ve yaralananların olduğu açıklandı.

GAZZE'DE ZORUNLU GÖÇ VE SALDIRILAR

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,3 milyon kişi yaşıyor ve bu insanlar sık sık zorunlu göçe maruz kalıyor. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana, Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu yerlerinden edildi. İsrail ordusunun sürekli saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli defalarca göç etmek zorunda kaldı. Han Yunus ve Refah gibi bölgelere sığınan Filistinliler, İsrail'in saldırılarıyla sürekli olarak yer değiştirmek zorunda kalıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti. Ancak, bu çağrıya rağmen düzenlenen saldırılar, sivil halkın güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor.

7 EKİM'DEN BU YANA YAŞANANLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik kapsamlı bir saldırı düzenleyerek, Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık verdiklerini açıkladı. İsrail, bu saldırılar sonucunda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 38 bin 243 Filistinli öldü. Bu ölümlerden 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere sivil halktan oluşuyor. Ayrıca 88 bin 33 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'deki hastaneler ve eğitim kurumları büyük zarar gördü.

24 Kasım 2023'te başlayan ve 7 gün süren "insani ara" sırasında, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, İsrail'in binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam ettiği bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 571 Filistinli yaşamını kaybetti.

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