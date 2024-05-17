İsrail'in Gazze'deki saldırıları aralıksız devam ediyor: 3 Filistinli yaşamını kaybetti

İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan El-Bureyc ve Eş-Şuut Mülteci Kampları'na düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Şehitler Kavşağı çevresine yapılan roket saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Aynı şekilde, Refah kentinin orta kesimindeki Eş-Şuut Mülteci Kampı'na yapılan bombalı saldırıda da 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.



Bu son saldırılarla birlikte, İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saat içinde İsrail'in çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği saldırılarda 4 katliam gerçekleşti. Bu saldırılarda 31 Filistinli daha hayatını kaybederken, 56 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda ise yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 303'e, yaralı sayısının ise 79 bin 261'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.