İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısına yönelik bombardımanında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeybatısındaki Eş-Şati bölgesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Birliği tarafından yapılan açıklamada, saldırının detaylarına ve yaşanan can kayıplarına dair bilgiler paylaşıldı.



Gazze'deki Sivil Savunma Birliği, İsrail ordusunun Gazze kentinin Eş-Şati bölgesini hedef aldığını belirtti. Saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bu saldırı, Gazze Şeridi'nde yaşanan şiddet olaylarının bir yenisi olarak kaydedildi.



7 EKİM'DEN BU YANA 38 BİN 794 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda, en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere toplamda 38 bin 794 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 89 bin 364 kişi de yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü bulunduğu ve sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edildiği bildiriliyor.

Saldırılar, sadece insan kayıplarına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda sivil altyapıyı da büyük ölçüde tahrip ediyor. Hastaneler, okullar ve diğer kamu binaları da bu saldırılardan nasibini alıyor. Halk, sığındıkları hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle büyük bir tehlike altında.



Gazze Şeridi'nde yaşanan bu saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da kritik hale getiriyor. Temel ihtiyaçlara erişimde büyük sıkıntılar yaşanıyor ve altyapının büyük ölçüde tahrip olması nedeniyle halkın yaşam koşulları giderek kötüleşiyor.

