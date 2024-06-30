İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 Bin 877'ye ulaştı

ISRARİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI: 37 BİN 877 CAN KAYBI



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında acı verici bir bilanço ortaya çıktı. Son 24 saat içerisinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği 3 ayrı saldırıda 43 Filistinlinin daha yaşamını kaybettiği belirtildi. Bu son gelişmeyle birlikte, saldırıların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 877'ye yükseldi. Yaralananların sayısı ise 86 bin 969 olarak kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıların "katliam" boyutunda olduğu vurgulandı. Saldırılarda yaşamını kaybeden 43 Filistinlinin yanı sıra 111 kişinin de yaralandığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkat çekildi. Bu durumun, insanî yardım ve sağlık hizmetlerinin Gazze'deki zorlu koşullar altında nasıl etkilendiğini göstermesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

