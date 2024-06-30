Bist 100
10.647,91 0%
DOLAR
32,88 -0,25%
EURO
35,18 -0,54%
ALTIN
2.438,47 -0,29%

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 Bin 877'ye ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 268 gündür devam eden saldırılarında son 24 saatte yaşamını kaybedenlerin sayısı 43 artarak 37 bin 877'ye yükseldi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 30.06.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 18:00
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 Bin 877'ye ulaştı

ISRARİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI: 37 BİN 877 CAN KAYBI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında acı verici bir bilanço ortaya çıktı. Son 24 saat içerisinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği 3 ayrı saldırıda 43 Filistinlinin daha yaşamını kaybettiği belirtildi. Bu son gelişmeyle birlikte, saldırıların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 877'ye yükseldi. Yaralananların sayısı ise 86 bin 969 olarak kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıların "katliam" boyutunda olduğu vurgulandı. Saldırılarda yaşamını kaybeden 43 Filistinlinin yanı sıra 111 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkat çekildi. Bu durumun, insanî yardım ve sağlık hizmetlerinin Gazze'deki zorlu koşullar altında nasıl etkilendiğini göstermesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK o kişilere 33 bin 388 TL ödeme yapacak! Tarihi kaçıran başvuru şansını kaybedecek

Çocuklu ailelere 6 bin 390 TL yardım ödemesi! İhtiyaç sahibi anne babalar dikkat

Kimlik kartıyla başvuruya 88 bin TL kredi! Borcu biriken hemen başvuruyor

MEB en az ilkokul mezunu personel alımı! 18-30 yaş arası KPSS şartı aranmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Çocuklu ailelere 6 bin 390 TL yardım ödemesi! İhtiyaç sahibi anne babalar dikkat

18-77 yaş arasına başvurular açık! Akbank 100.000 TL acil destek kredisi verecek

Kimlik kartıyla başvuruya 88 bin TL kredi! Borcu biriken hemen başvuruyor

MEB en az ilkokul mezunu personel alımı! 18-30 yaş arası KPSS şartı aranmayacak

Bunu çöpe atanın vay haline! İçinden altın çıkıyormuş: Bulanı zengin ediyor

Temmuz gelmeden emekli zammı ifşa oldu! Emekliler ve memurlara fırsat kapısı açıldı

SGK o kişilere 33 bin 388 TL ödeme yapacak! Tarihi kaçıran başvuru şansını kaybedecek

Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası 17.800 TL ödeme yapacak! Tüm emekliler başvurabilir

En az lise mezunu olmak şart! KPSS 60 puan ile kamu personeli alımı yapılacak

Emeklilik için 3600 prim günü yeter! 1998 sonrası girişlilere SGK'dan yeni tablo

30 Haziran'a kadar hemen başvurun! 4A 4B emeklisine 11.400 TL can suyu ödemesi!

Canlı yayında emekli zammını ağzından kaçırdı! Milyonlarca kişinin yeni maaşı belli oldu