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İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava, kara ve deniz saldırılarında birçok Filistinli öldü ve yaralandı. Ayrıntılar için haberimizi okumaya devam edin

Yayın Tarihi: 10.06.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:27
İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in  Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

İsrail, 248 gündür süren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda, birçok Filistinli hayatını kaybetti ve pek çok kişi yaralandı. Bu saldırılar, İsrail'in Gazze halkını zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı bir dönemde gerçekleşti.

Refah ve Şucaiyye'de Ağır Kayıplar

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde çeşitli bölgeleri şiddetli şekilde bombaladı. Bu saldırılarda birçok kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde ise İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bir evde 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Deyr el-Belah ve Ebulacin'de Eş Zamanlı Saldırılar

Savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve Ebulacin kentlerine karadan yapılan top atışlarıyla eş zamanlı olarak hava saldırıları düzenledi. Bu bölgelerde de ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Denizden ve Karadan Yoğun Ateş

İsrail hücumbotları Gazze kenti kıyısındaki bölgelere yoğun şekilde ateş açtı. Aynı zamanda, İsrail topçuları da Gazze kentindeki Ez-Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerine saldırılar düzenledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Acı Bilançolar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 37 bin 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ölenlerin 15 bin 517'si çocuk ve 10 bin 279'u kadın. Ayrıca, 84 bin 494 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki saldırılar, bölgede zaten kötü durumda olan insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail'in hava, kara ve denizden gerçekleştirdiği bu saldırılar, Gazze halkının yaşadığı trajediyi daha da arttırıyor.

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