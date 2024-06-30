İsrail'in Gazze'ye yakıt ambargosu! Hastaneler 48 saat içinde hizmet dışı kalabilir

xGazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in uzun süredir devam eden ambargosu sonucunda bölgedeki hastane ve oksijen istasyonlarının 48 saat içinde çalışmalarını durdurabileceği konusunda bir uyarı yayınladı.



AMBARGO NEDENİYLE YAKIT KRİZİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yakıt girişine izin vermemesi sebebiyle jeneratörleri çalıştırmak için gerekli olan yakıtın tükenmek üzere olduğu belirtildi. Bu durumun Gazze genelindeki hastane, sağlık merkezi ve oksijen istasyonlarını etkileyerek 48 saat içinde hizmet dışı kalmasına yol açabileceği vurgulandı.

Bakanlık, mevcut yakıtın idareli kullanımı için aldıkları önlemlere rağmen durumun kritik bir noktada olduğunu ifade etti ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Gazze'deki hastaneler için gerekli yakıtın sağlanması çağrısında bulundu. Ayrıca jeneratörlerin ve yedek parçalarının temin edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

HASTANELERİN ACİL DURUMU

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hastanenin jeneratörlerini çalıştıracak yakıtın tükenmesi durumunda hizmetlerinin birkaç saat içinde durabileceğini belirtmişti. Ebu Safiye, bu durumun özellikle kritik durumdaki hastalar için hayati risk taşıdığını ve acil müdahale gerektiğini vurgulamıştı.

ÖLÜMLER VE YARALILARIN ARTIŞI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılar nedeniyle hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı ve sivil altyapının büyük zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ambargo ve saldırılar uluslararası düzeyde geniş çaplı tepkilere neden oluyor.

