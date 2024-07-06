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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 38 bin 98'e ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları sonucunda yaşamını kaybedenlerin sayısı 38 bin 98'e yükseldi. Son 48 saat içinde gerçekleşen yeni saldırılarda 87 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 12:14
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 38 bin 98'e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor ve son günlerde ölü sayısında dramatik bir artış yaşanıyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 98'e yükseldi.

SON 48 SAATTE YAŞANAN KATLİAMLAR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saat içinde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 7 saldırıda 87 Filistinlinin daha yaşamını kaybettiği bildirildi. Bu saldırılarda 260 kişinin de yaralandığı belirtildi.

YARALI SAYISI 87 BİN 705'E ULAŞTI

Gazze'deki sağlık yetkilileri, saldırıların başından bu yana yaralı sayısının 87 bin 705'e çıktığını açıkladı. Ancak hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ve sağlık ekiplerinin bu cesetlere ulaşmakta zorlandığı vurgulandı.

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