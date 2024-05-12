İsrail’in saldırmaya devam ettiği Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 35 bini geçti

İsrail, Gazze’ye yönelik yoğun saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yanan 35 bin 34 Filistinlinin ölmesine, 78 bin 755 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 63 kişinin daha hayatını kaybettiği 114 kişinin ise yaralanmış olduğu belirtildi.

İsrail’in yoğun saldırıları ve Filistinli sivilleri hedef almasıyla birlikte, sağlık sisteminin ve alt yapının çökmüş olması, insani yardım girişlerinin engellenmesi bölgedeki felaketin boyutunu her geçen gün daha da kötü bir hale getiriyor. Aktarılan son bilgilere göre, saldırılar nedeniyle Gazze’nin güneyinde internet erişimi de kesildi.

Öte yandan İsrail’in saldırılarını artırması nedeniyle her geçen gün çok sayıda Filistinli, güvenli bir yer bulma umuduyla göç etmek zorunda kalıyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı'na dün gece 100'den fazla saldırı düzenlemesi sonrasında yine binlerce Filistinli, kentin batısına doğru göç etmek zorunda kaldı.