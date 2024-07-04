İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerini daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda bir askerinin daha hayatını kaybettiğini ve bir askerinin de yaralandığını duyurdu. Bu, Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 679'a yükseldiği anlamına geliyor.



GAZZE'NİN KUZEYİNDE VE ORTA KESİMLERİNDE ÇATIŞMALAR

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda Eyal Mimran isimli askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze'nin orta kesiminde yaşanan çatışmalarda ise bir İsrail askerinin ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırıları başlattı. Bu saldırılar, 27 Ekim 2023'ten itibaren kara saldırılarıyla devam etti. İsrail ordusu, Gazze'yi karadan işgal etmeye yönelik girişimlerde bulunurken, Filistinli direnişçilerle sık sık çatışmalara girdi.



ÖLEN İSRAİL ASKERLERİNİN SAYISI 679'A YÜKSELDİ

Gazze'ye yönelik başlatılan operasyonlardan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, son açıklamalarla birlikte 679'a yükseldi. Bu askerlerin 323'ü, Gazze'yi karadan işgal etme sürecinde hayatını kaybetti. Çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte İsrail ordusunun kayıpları da artmaya devam ediyor.

ÇATIŞMALARDAKİ SON DURUM

Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda hem İsrail ordusu hem de Filistinli direnişçiler büyük kayıplar veriyor. İsrail'in kara operasyonları, Filistinli grupların direnişiyle karşılaşıyor ve bölgede sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde operasyonlarını sürdürürken, Filistinli direnişçiler de saldırılara karşı koymaya devam ediyor.