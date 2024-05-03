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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de 10 bin kişi kayıp

İsrail güçlerinin 7 Ekim’den bu yanan saldırdığı Gazze’de, yaklaşık 10 bin kişinin kayıp durumunda olduğu belirtildi. Kayıp kişilerden bir kısmının enkaz altında kalmış olabileceği düşünülüyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 18:00
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de 10 bin kişi kayıp

Gazze’de yer alan hükümet, medya ofisinden açıklamalarda bulundu. İsrail güçlerinin 210 gündür saldırdığı Gazze’de şimdiye kadar 34 bin 622 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu ve 77 bin 867 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamalarda, İsrail saldırılara maruz kalanların yaklaşık yüzde 72’sinin çocuklar ve kadınlar olduğuna da dikkat çekildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle 14 bin 944 çocuk ve 9 bin 849 kadının hayatını kaybetti.

Medya ofisinden gelen açıklamalarda, Filistin halkının bilinçli bir şekilde aç ve susuz bırakıldığı da ifade edildi. Yardım girişlerin engellenmesi ile insani felaketin yaşandığı Gazze’de şimdiye dek 30 çocuk açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze’de pek çok noktada ağır yıkım olduğunu belirten yetkililer, 10 bin kişinin kayıp durumda olduğunu, bu kişilerin bir kısmının enkaz altında olabileceği ifade edildi.

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