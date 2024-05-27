İsrail saldırısında Kuveyt Hastanesi personelleri yaşamını kaybetti

Refah'taki 2 hastane çalışanı, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi personelinden iki kişi, İsrail keşif uçaklarının saldırısında yaşamını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, personelin saldırı sırasında görev başında olduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt Hastanesi personelinden Reşid Muhammed Said Berhum ve Musab Sami Dahlallah el-Arca'nın, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu yaşamlarını yitirdiği duyuruldu.

İsrail, dün akşam Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenledi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının ise 249'a yükseldiğini bildirdi.



