İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: "Hamas ile müzakereler sadece ateş altında yürütülecek"

İsrail: Hamas ile Müzakereler Sadece Ateş Altında Yürütülecek



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin "sadece ateş altında yürütüleceğini" belirtti. The Times of Israel'in haberine göre Gallant, savaş uçağıyla Gazze Şeridi ve İsrail'in kuzey sınırı üzerinde yaptığı uçuşun ardından açıklamalarda bulundu.

Gallant, müzakere görüşmelerine rağmen Hamas'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. "Saldırılara devam edip düşmanı yıpratacağımız bir süreçten geçiyoruz. Hamas terör örgütüyle yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklara göre, Katar'ın başkenti Doha, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacak.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin ve müzakerelerin zorlu sürecinin altını çiziyor. Müzakereler sırasında devam eden saldırılar, barış sürecinin ne kadar karmaşık ve çetin geçeceğini gösteriyor.