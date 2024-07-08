İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan hükümete çağrı! "Hamas ile anlaşma fırsatını kaçırmayın"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümete Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri alınması için Hamas ile anlaşmaya varılması yönündeki fırsatın kaçırılmaması çağrısında bulundu. İsrail ordu radyosunda yayımlanan habere göre Gallant, esir yakınlarından bazılarıyla bir araya geldi.



YOAV GALLANT'IN AÇIKLAMALARI

Yoav Gallant, İsrail'deki güvenlik sisteminin tüm birimleriyle İsrailli esirlerin geri getirilmesini ana hedef olarak gördüğünü belirtti. Gallant, şu anda sunulan fırsattan yararlanmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi. Gazze'deki askeri baskının anlaşmaya doğru ilerlemeyi mümkün kılan koşulları yarattığını savunan Gallant, İsrail güvenlik güçlerinin çatışmayı nasıl durduracağını ve gerektiğinde Gazze'nin herhangi bir yerinde yeniden nasıl başlatacağını bildiğini kaydetti.

Gallant, anlaşmayı harekete geçirmek için bu askeri baskıdan faydalanmaları ve fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı. Esir takası konusunda anlaşmaya varılması ve ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bugün Mısır'a gitmişti.



Ayrıca, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğindeki bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirilmişti. Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtmişti.



GAZZE'DEKİ DURUM VE ESİR TAKASI

Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar ve sivillerin durumu, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda. İsrail'in yoğun askeri baskısı altında olan Gazze'de insani durum giderek kötüleşiyor. Gazze'deki Filistinli grupların elinde olduğu tahmin edilen İsrailli esirlerin durumu, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor. Esir takası müzakereleri, hem İsrail hem de Filistin tarafı için kritik bir önem taşıyor. Bu müzakereler, sadece esirlerin serbest bırakılmasını değil, aynı zamanda bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını da hedefliyor.