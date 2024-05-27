İsrail sivilleri hedef alarak kampı bombaladı: En az 40 Filistinli hayatını kaybetti

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’in saldırıların bir an önce durdurulması kararı almıştı. Buna karşılık olarak ise İsrail, Refah’taki saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Saldırılarda sivilleri hedef alan İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıları nedeniyle aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı en az 40 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Açıklamalara göre, yerinden edilmiş olan binlerce Filistinlinin sığınmış olduğu bu kamp, daha önce İsrail’in boşaltılmasını istediği yerler arasında bulunmuyor. Buna rağmen İsrail güçleri, kampa en az 8 roketle saldırdı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaptığı katliamlar sonucunda 15 binden fazlası çocuk ve yaklaşık 10 bini kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli hayatını kaybetti, 80 bin 643 kişi ise yaralandı.