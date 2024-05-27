Bist 100
10.710,8 0%
DOLAR
32,18 -0,15%
EURO
34,96 0,04%
ALTIN
2.414,29 0,33%

İsrail sivilleri hedef alarak kampı bombaladı: En az 40 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Gazze’de katliam yapmaya devam ediyor. İsrail, Refah’ta yerinde edilmiş olan Filistinlilerin sığınmış olduğu çadır kampına saldırdı. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:37
İsrail sivilleri hedef alarak kampı bombaladı: En az 40 Filistinli hayatını kaybetti

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’in saldırıların bir an önce durdurulması kararı almıştı. Buna karşılık olarak ise İsrail, Refah’taki saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Saldırılarda sivilleri hedef alan İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıları nedeniyle aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı en az 40 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Açıklamalara göre, yerinden edilmiş olan binlerce Filistinlinin sığınmış olduğu bu kamp, daha önce İsrail’in boşaltılmasını istediği yerler arasında bulunmuyor. Buna rağmen İsrail güçleri, kampa en az 8 roketle saldırdı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaptığı katliamlar sonucunda 15 binden fazlası çocuk ve yaklaşık 10 bini kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli hayatını kaybetti, 80 bin 643 kişi ise yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Dolar yere çok sert çakıldı! Yatırımcıları üzecek haber duyuruldu

Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

Bakanlık KPSS puanı istemiyor! Bu kadrolara çok sayıda personel alımı duyuruldu

Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Memur alımlarına bir yenisi daha eklendi! Kamu personellerinde yeni yüzler aranıyor

Sadece 15.000 TL’yle arazi sahibi olabilirsiniz! Bu taşınmazlar bedavaya satılıyor

16 Mayıs’ta açıklandı! Aracınıza yakıt almadan önce hemen bunu yapın

Dolar yere çok sert çakıldı! Yatırımcıları üzecek haber duyuruldu

Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

İki asgari ücret fiyatına arazi fırsatı! 30.000 TL’si olanlar koşsun

Zamlar dur durak bilmiyor! Bu hizmetlere bir zam daha geldi

Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

Belediyeden bedava ekmek kampanyası! O hanelere bedava ekmek dağıtılıyor

Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Bakanlık KPSS puanı istemiyor! Bu kadrolara çok sayıda personel alımı duyuruldu