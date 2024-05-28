İsrail, UAD kararına rağmen Refah’ta yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurarak 72 kişiyi öldürdü

İsrail, son 48 saatte yerinden edilenlerin çadırlarını vurarak 72 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef alarak son 48 saat içinde 72 Filistinliyi öldürdü. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen, İsrail'in bu bölgedeki bombardımanları devam ediyor.



Refah'ta Ağır Kayıplar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, 48 saat içinde Refah'ın batısında 'güvenli' olduğunu iddia ettiği bölgelerde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alarak 72 Filistinliyi öldürdü." denildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in sivillere ve yerinden edilmiş insanlara karşı daha fazla katliam yapma niyetinde olduğu ifade edildi.

Dünya Ülkelerine Kınama Çağrısı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarını kınarken, dünya ülkelerine ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail'in eylemlerine karşı durma çağrısında bulundu. Açıklamada, "Tüm özgür dünya ülkelerine, işgalci İsrail'in ve ABD'nin öncülük ettiği bu vahşi katliamları kınama çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

UAD’nin Kararlarına Rağmen Devam Eden Saldırılar

İsrail, UAD'nin Refah kentine yönelik saldırıları durdurma kararına rağmen saldırılarını genişleterek sürdürüyor. İsrail ordusu, Refah'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef aldı. İlk belirlemelere göre saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatarak, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdi ve geçişleri kapattı. UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına hükmetmişti.

Gazze'deki İnsani Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 81 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Uluslararası Toplumdan Destek Bekleniyor

Gazze hükümeti, uluslararası kurum ve kuruluşlara, dünya ülkelerine İsrail'e baskı yapma ve Gazze Şeridi'ndeki insani duruma müdahale etme çağrısında bulundu. Binlerce hasta ve yaralının tedavi görmek için Gazze dışına çıkabilmesi için Refah sınırının açılması gerektiği belirtildi.