İsrail ve Hamas arasında esir takası müzakereleri gerçekleşse de Refah’a saldırı tehdidi geldi

İsrail ve Hamas arasında devam eden esir takası müzakereleri, bölgedeki gerginliği daha da artırıyor. İddialara göre, İsrail, Hamas’a esir takası anlaşması için bir haftalık süre verdi ve anlaşma olmaması durumunda Refah’a kara saldırısı başlatma tehdidinde bulundu.



Hamas yönetimi, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin esir takası için ön koşul olduğunu belirtirken, İsrail bu duruma karşı çıktı. İsrail’in önerisi, bazı esirlerin serbest bırakılması karşılığında 40 günlük geçici bir ateşkes oldu.

Mısırlı yetkililer, Hamas’ın İsrail ile uzun vadeli bir ateşkes istediğini ve İsrail’in olası bir ateşkese saygı göstereceği konusunda ABD’den garanti talep ettiğini belirtti. İsrail, anlaşmaya varılması durumunda Refah’a yönelik saldırıyı süresiz olarak ertelemeyi düşünüyor.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Nisan’da yaptığı açıklamada, esir takası anlaşması olsa bile Refah’a saldırı yapacaklarını belirtti. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849’u kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Gazze’deki durum, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması ve sivil altyapının tahrip edilmesi nedeniyle daha da kötüleşiyor. Enkaz altında halen binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.