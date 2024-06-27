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İsrail ve Hizbullah arasında gerginlik tırmanıyor! Hadasa'ya hava saldırısı, Şebaa Çiftlikleri hedef alındı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenlerken, Hizbullah da İsrail’in işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde askeri bir mevziyi hedef aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 23:56
İsrail ve Hizbullah arasında gerginlik tırmanıyor! Hadasa'ya hava saldırısı, Şebaa Çiftlikleri hedef alındı

İSRAİL HADASADA'YA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa kasabasına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan haber ajansı NNA, saldırının ardından bölgenin topçu ateşiyle de vurulduğunu ve ilk yardım ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Ancak, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME: ŞEBAA ÇİFTLİKLERİ HEDEFTE

Hizbullah, İsrail'in hava saldırısına misilleme olarak, işgal altındaki Şebaa Çiftliklerinde bulunan Ruveysa el-Karn askeri noktasını füzelerle hedef aldığını açıkladı. Hizbullah'ın bu saldırısının, İsrail'in bölgedeki askeri varlığına bir cevap niteliği taşıdığı belirtiliyor. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Şebaa Çiftliklerindeki askeri mevziyi hedef aldık. Bu, bölgemizin ve halkımızın güvenliği için zorunlu bir adımdı" ifadelerine yer verildi.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK ARTARAK DEVAM EDİYOR

İsrail ve Lübnan arasında Mavi Hat olarak adlandırılan sınır hattında, son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürürken, kuzey sınırında da Hizbullah ile çatışmalar yaşıyor. Bu çatışmalar, sınır hattında tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu. Bu planın onaylanması, İsrail'in Lübnan'a karşı bir saldırı hazırlığında olduğu sinyalini vermişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İSRAİL'İN GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE MİSİLLEME POLİTİKASI

İsrail, güvenlik gerekçesiyle Lübnan sınırında sürekli olarak askeri önlemlerini artırıyor. İsrail hükümeti, Hizbullah'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini bir tehdit olarak değerlendiriyor ve bu tehdide karşı misilleme politikalarını uygulamaktan çekinmiyor. İsrail ordusu, sınırdaki güvenlik durumunu kontrol altına almak ve potansiyel tehditleri bertaraf etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşı direniş gösterme kararlılığını sürdürüyor. Örgüt, Lübnan'da önemli bir siyasi ve askeri güç olarak, İsrail'e karşı savunma yapma hakkını savunuyor. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları, bölgedeki gerginliği artıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uluslararası toplum, İsrail ve Hizbullah arasındaki bu çatışmalara karşı endişelerini dile getiriyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar, taraflara itidalli olmaları ve diyalog yoluyla sorunları çözmeleri çağrısında bulunuyor. BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Lübnan arasındaki bu gerginlik, bölgedeki istikrarı tehdit ediyor. Tarafların acilen barışçıl yollarla çözüm bulması gerekiyor" dedi.

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