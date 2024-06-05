İsrail yine sivillere saldırdı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in El-Bureyc ve El-Megazi kamplarına düzenlediği saldırılar sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Öte yandan İsrail askerleri, Nuseyrat Mülteci Kampı’na da saldırdı. Bu saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. İsrail güçleri, kamp yakınlarındaki Zehra kentine ise zırhlı araçlarla girerek, etrafa makineli tüfeklerle ateş açtı.

Diğer yandan İsrail askerleri, Deyr el-Belah'ın batısında bulunan, Filistinlilere ait olan bir araca da saldırı düzenledi. Burada ise 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda 36 bin 550 Filistinli hayatını kaybetti.