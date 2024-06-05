Bist 100
10.364,56 1%
DOLAR
32,56 -0,05%
EURO
35,46 -0,11%
ALTIN
2.424,41 -0,01%

İsrail yine sivillere saldırdı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda mülteci kamplarına hedef alan İsrail güçleri, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. 7 Ekim’den bu yanan hayatını kaybeden Filistinli sayısı ise 36 bin 550’ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:39
İsrail yine sivillere saldırdı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in El-Bureyc ve El-Megazi kamplarına düzenlediği saldırılar sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Öte yandan İsrail askerleri, Nuseyrat Mülteci Kampı’na da saldırdı. Bu saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. İsrail güçleri, kamp yakınlarındaki Zehra kentine ise zırhlı araçlarla girerek, etrafa makineli tüfeklerle ateş açtı.

Diğer yandan İsrail askerleri, Deyr el-Belah'ın batısında bulunan, Filistinlilere ait olan bir araca da saldırı düzenledi. Burada ise 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda 36 bin 550 Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerine az önce duyuruldu! Araç muayenelerinde şaşırtan değişiklik

Elinde bu iki altından olan yandı! Altınları ellerinde patlayacak

Akaryakıta 250 TL birden indirim! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar yaşadı

Temmuz'da işçi maaşı 30.400 TL! Mecliste sabah sabah açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

PTT emeklilere kesenin ağzını açtı! Tek seferlik ikramiyeye tek başvuru yeter

Temmuz'da işçi maaşı 30.400 TL! Mecliste sabah sabah açıklandı

100.000 TL nakit parası olan zil takıp oynayacak! Tam 4 bin 55 TL getiriyor

O banka kartı olanlar dikkat! 4 gün içinde 500 TL veriliyor

Milli Saraylar İdaresi güvenlik personeli alacak! Sertifikası olana iş fırsatı

Bayram öncesi altın, dolar uyarısı geldi! Bunu yapan yanacak

Akaryakıta 250 TL birden indirim! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar yaşadı

18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı

En düşük emekli maaşında flaş rakam! 4A 4B emeklileri şaşıp kalacak

Elinde bu iki altından olan yandı! Altınları ellerinde patlayacak

Araç sahiplerine az önce duyuruldu! Araç muayenelerinde şaşırtan değişiklik

Sabahları yorgun uyanmaya son! Günde 1 tane yemek enerji patlaması yaşatıyor