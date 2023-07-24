İsrail'de Netanyahu Hükümetine Karşı Protestolar Devam Ediyor

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor. Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlayacak yasa tasarısının onaylanacağı İsrail Meclisi çevresinde yüzlerce gösterici insan zinciri oluşturarak yol kapatmaya çalıştı. İsrail polisi ise göstericileri güç kullanarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler daha sonra Meclis binasına doğru yürüyüşe geçti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, taraflar arasında uzlaşı sağlanması için çaba sarf ediyor ancak görüş ayrılıkları devam ediyor. Muhalefet milletvekilleri ise yasa tasarısının oylamasını boykot etme kararı aldı. İsrail Adalet Bakanı Levin'in duyurduğu yargı reformu ise Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlama ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olma gibi değişiklikler içeriyor.