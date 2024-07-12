İsrailli yetkili: Netanyahu'nun yeni talepleri müzakereleri zora sokuyor

İsrailli üst düzey bir yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ile Hamas arasında süregelen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerini zora soktuğunu ileri sürdü. İsrail'deki Channel 12'ye konuşan yetkili, Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğini belirtti.



Yetkili, Başbakan Netanyahu'nun Hamas'ın silahlı üyelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini önleyecek bir mekanizmanın kurulmasında ısrarcı olduğunu ifade etti. Bu talebin, İsrail'in 27 Mayıs'taki önerisinin bir parçası olmadığını vurgulayan yetkili, "Netanyahu'nun bu talebi neden şimdi gündeme getirdiği belli değil." dedi.



MÜZAKERELERİN DURUMU

Netanyahu'nun bu yeni talebinin görüşmeleri haftalarca durdurabileceğini belirten yetkili, "Bu, rehineler için kader anı. İki hafta içinde bir anlaşmaya varabilir ve rehineleri eve getirebiliriz." ifadelerini kullandı. Yetkili, Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğinin altını çizdi.

Walla haber sitesine göre, Netanyahu dün gece müzakere heyetiyle yaptığı toplantıda bu konuyu gündeme getirdi. Heyet, Netanyahu'ya yeni duruma karşı olduklarını ve bunun mümkün olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Ancak Başbakan'ın bu konuda ısrarcı davrandığı kaydedildi.



ANLAŞMA ÖNERİSİNİN DETAYLARI

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi üç aşamadan oluşuyor:

İLK AŞAMA

Hemen ateşkes sağlanması

Kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması

Filistinli esirlerin takas edilmesi

İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi

İnsani yardımın artırılması

Temel hizmetlerin yeniden inşası

Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesi

Uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapması

İlk aşama için müzakereler altı haftadan fazla sürerse, ateşkes müzakereler bitene kadar devam edecek.

İKİNCİ AŞAMA

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Bakanı, Netanyahu'nun yeni taleplerine karşı çıkarak, 7 Ekim'deki olaylar hakkında Netanyahu dahil herkesin soruşturulması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar, müzakerelerin seyrini daha da karmaşık hale getirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri, Netanyahu'nun yeni talepleri nedeniyle zor bir döneme girdi.

