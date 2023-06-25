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İsrailliler, yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor

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İsrailliler, yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor
İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki hükümetin yargı düzenlemesine karşı haftalardır devam eden protestoların 25'incisi gerçekleşti. On binlerce İsrailli, ülke genelinde pek çok noktada protestolar düzenledi.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 25'inci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, on binlerce İsrailli, başta Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi kentleri başta olmak üzere ülke genelinde pek çok noktada protestolar düzenledi.

Tel Aviv'in "Kaplan" meydanında bir araya gelen göstericiler, hükümetin, yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine karşı gösteri yaptı. Tel Aviv'de toplanan İsrailliler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Gösteriye, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da katıldı.

Gösteriyi organize edenler, Kaplan meydanına nisbet ederek, "yargı düzenlemesi" karşıtı gösterilerin sürmesi amacıyla "Kaplan Gücü" adlı bir oluşum kurduklarını duyurdu.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar meclise getireceklerini duyurmuştu.

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