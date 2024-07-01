İtalya Başbakanı Meloni'den Fransa seçimleri değerlendirmesi! Le Pen açık başarı elde etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ilk tur sonuçlarını değerlendirdi. Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik ve müttefiklerinin "açık başarı" elde ettiğini belirten Meloni, bu durumun Fransa'da sola alternatif güçler arasındaki engellerin kalktığını gösterdiğini ifade etti.



FRANSA SEÇİMLERİNDE İLK TUR SONUÇLARI

Fransa'daki erken genel seçimlerin ilk turunda, Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) yüzde 33'ten fazla oy alarak ilk sırada yer aldı. Sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 oyla ikinci sırayı aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü oldu. Bu sonuçlar, Fransa'daki siyasi dengelerin değiştiğini ve seçmenlerin farklı alternatiflere yöneldiğini gösteriyor.

MELONI'DEN LE PEN VE MÜTTEFİKLERİNE TEBRİK

Meloni, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, Marine Le Pen ve müttefiklerini tebrik etti. "İlk turdaki açık başarılarından dolayı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik'i (RN) ve müttefiklerini tebrik ediyorum." diyen Meloni, ikinci turla ilgili olarak ise başka ülkelerin siyasi ve seçim dinamiklerine her zaman saygıyla yaklaştığını belirtti. Meloni, "Tabii ki çok kutuplaşmış senaryoyla karşı karşıyayız, ben açıkçası sağı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, Le Pen'in partisinin ilk kez, ilk turdan itibaren müttefiklere sahip olduğunu ve bu seçimde Cumhuriyetçilerin dahi geçmişte sağı dışarıda tutmak için kurulan "Cumhuriyetçi cephe" olarak anılan kanada katılmadığını belirtti. Bu durum, Fransa'da sağ kanat ittifaklarının güçlendiğini ve siyasi dinamiklerin değiştiğini gösteriyor.



MACRON'UN İTTİFAKININ DURUMU

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuç, Macron'un ittifakının gücünü kaybettiğini ve seçmenlerin alternatif arayışına yöneldiğini ortaya koyuyor.

SEÇİM KATILIM ORANI VE GENEL DEĞERLENDİRME

Meloni, Fransa'daki seçimlere katılım oranının yüksek olmasını da pozitif bir gelişme olarak değerlendirdi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan Meloni, İtalya'da, Avrupa'da ve Batı'da sola oy vermeyen insanları şeytanlaştırma ya da köşeye sıkıştırma eğilimi olduğunu belirtti. Meloni, farklı siyasi önerilerin esasını tartışmaktan kaçınmaya yönelik bu hileye, artık daha az insanın düştüğünü ifade etti.

Fransa'da dün yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda, Le Pen'in partisi RN'nin başını çektiği aşırı sağ ittifak yüzde 33'ten fazla oyla ilk sırayı aldı. Sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci oldu. Macron'un ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırada yer aldı.

