İtalya Başbakanı Meloni, vatandaşlarının ayıbını cebinden para ödeyerek kapattı!

Arnavutluk'un Berat kentinde bir restorandan çıkan bir grup İtalyan turistin faturasını ödemediği ortaya çıkarken, ödemeyi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yaptığı bildirildi. İtalyan haber ajansı ANSA, restoranın hesabını Başbakan Meloni'nin kendisinin ödediğini yazdı.

Arnavutluk'un Berat kentine giden bir grup İtalyan turist, restoran ücretini ödemeden restorandan ayrıldı, olay İtalyan ve Arnavut basınına yansıdı. Yerel basında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuyu o esnada ülkeye ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye havale ettiği ve Meloni'nin İtalya'nın Arnavutluk Büyükelçisine hesabın ödenmesi talimatını verdiği bildirildi.

MELONI KİŞİSEL FONUNDAN ÖDEME YAPTI'





İtalya'nın Tiran Büyükelçiliği'nden 18 Ağustos'ta yapılan açıklamanın içeriğinde, "Giorgia Meloni'nin emriyle bir grup İtalyan turistin Berat kasabasındaki bir restoranda ücretsiz olarak bıraktıkları hesabı kapattık. Borçlarını ödeyip, bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.

Büyükelçilik ayrıca, "Berat'taki restoran hesabına İtalyan turistler tarafından itibar edilmediği, ödemenin Büyükelçilik aracılığıyla Başbakan Meloni'nin şahsi parasıyla yapıldığı, bunun mali ödemeler yapmakla sınırlı olduğu" bilgisini de paylaştı. Büyükelçilik hesap tutarının 80 avro olduğunu söyledi.