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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto Yüksek Savunma Konseyi toplantısında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Siyasilerden geçmiş olsun mesajları gelirken, Crosetto'nun sağlık durumu hakkında detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 21.05.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 23:37
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto Yüksek Savunma Konseyi toplantısında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı

İtalya'da, Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun fenalaşmasıyla ilgili haberler gündemi sallıyor. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda iç ve dış güvenlik tehditleri ile uluslararası gelişmeler ele alınıyordu.

Crosetto'nun kendini iyi hissetmemesi nedeniyle toplantıyı yarıda bırakıp ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi. Bu durumun basına yansımasının ardından, siyasiler sosyal medya üzerinden Crosetto'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Haydi Guido. Seni en kısa zamanda bekliyoruz." mesajını paylaşırken, muhalefetteki Eylem Partisi'nin (Az) lideri Carlo Calenda da Crosetto'nun bir an önce iyileşmesini diledi.

Guido Crosetto, daha önce de şubat ayında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ülkede, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) kurucularından olan Crosetto, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.

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