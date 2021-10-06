İtalya’da belediye otobüsleri yandı

’nın başkenti’da belediye otobüslerinin bulunduğu garajda yangın çıktı. Garajdan çıkan dumanları fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alsa da, 30 adet belediye otobüsü küle döndü.

Yangının neden kaynaklı olarak çıktığı henüz bilinmiyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.