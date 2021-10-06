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İtalya’da belediye otobüsleri yandı

İtalya’nın başkenti Roma’da korku dolu anlar yaşandı. İlk gelen bilgilere göre 30 adet belediye otobüsü yandı. Belediye otobüslerinin bulunduğu garajda çıkan yangın büyük paniğe yol açtı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 17:15
İtalya’da belediye otobüsleri yandı
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İtalya’nın başkenti Roma’da belediye otobüslerinin bulunduğu garajda yangın çıktı. Garajdan çıkan dumanları fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alsa da, 30 adet belediye otobüsü küle döndü.

Yangının neden kaynaklı olarak çıktığı henüz bilinmiyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 06.10.2021 17:15
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaRoma
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