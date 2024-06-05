Joe Biden'dan Netanyahu'ya ilişkin "kafa karıştıran tutarsız" açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden'ın son açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı siyasi çıkarları için uzatıp uzatmadığı konusunda bir tutarsızlık tartışmasına yol açtı.



Biden, Beyaz Saray'da sınır güvenliğiyle ilgili yeni tedbirleri açıkladığı basın toplantısında Netanyahu hakkındaki son değerlendirmesini yorumlarken, Time dergisine verdiği röportajda Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için savaşı uzattığı imasında bulunmuştu.

Ancak, Amerikan medyası Biden'ın bu açıklamasını "tutarsızlık" olarak yorumlarken, Biden'ın Time dergisindeki sözlerine atıf yapıldı.

Biden'ın Time dergisindeki mülakatında, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu belirttiği biliniyor.