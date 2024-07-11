Joe Biden, NATO Zirvesi’nde gözlerin üzerinde olduğu basın toplantısını düzenliyor

Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi, bugün son gününe girerken tüm gözler ABD Başkanı Joe Biden’ın düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. Yerel saatle 18.30’da gerçekleştirilecek olan bu toplantı, Biden’ın performansının değerlendirileceği önemli bir an olacak.



BİDEN'IN BASIN TOPLANTISI MERAKLA BEKLENİYOR

NATO Zirvesi'nin son gününde, ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği basın toplantısı büyük merakla bekleniyor. Haziran ayında rakibi Donald Trump ile yaptığı canlı münazarada zorlandığı görülen Biden, o günden beri fiziksel ve zihinsel sağlık durumuyla ilgili tartışmaların odağında yer alıyor. Bugünkü toplantıda sergileyeceği performans, hem NATO zirvesi hem de yaklaşan 2024 başkanlık seçimleri açısından kritik önem taşıyor.

DEMOKRATLARDAN BİDEN'A ÇEKİLME ÇAĞRILARI

Biden’ın performansının ardından Demokrat Parti içinde de çekilme çağrıları artmaya başladı. İlk açık çağrı, Senatör Welch'ten geldi. Welch, Biden’ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun aday olup olmadığını yeniden değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil." ifadelerini kullandı. Şu ana kadar 9 Demokrat, Biden’a yarıştan çekilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Biden ise farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda yarıştan çekilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti. Özellikle NATO Zirvesi kapsamında yapacağı basın toplantısı, Biden’ın bu konudaki kararlılığını göstermek adına önemli bir platform olacak. Biden’ın burada sergileyeceği duruş, hem iç siyasetteki konumunu pekiştirmek hem de uluslararası arenadaki liderlik vasfını göstermek açısından kritik olacak.



NATO ZİRVESİ'NİN ÖNEMİ

Zirve boyunca Ukrayna’ya destek, Çin’e karşı ortaklıklar ve ittifakın savunma kabiliyeti gibi önemli konular masaya yatırıldı. Ancak bir yandan da Biden’ın üzerindeki baskı devam etti. NATO üyesi 32 lidere ev sahipliği yapan Biden, bugünkü basın toplantısında hem zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak hem de kendi liderlik vasfını bir kez daha kanıtlamaya çalışacak.

Biden’ın bugünkü performansı, 2024 başkanlık seçimleri açısından büyük önem taşıyor. Demokrat Parti içindeki muhalif seslerin artması, Biden’ın liderlik konumunu daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle, NATO Zirvesi’nin son gününde düzenleyeceği basın toplantısı, hem iç siyasetteki konumunu güçlendirmek hem de uluslararası arenada güçlü bir lider olarak algılanmak açısından belirleyici olacak.

