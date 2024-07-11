Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Joe Biden, NATO Zirvesi’nde gözlerin üzerinde olduğu basın toplantısını düzenliyor

NATO Zirvesi'nin son gününde ABD Başkanı Joe Biden, düzenleyeceği basın toplantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Biden'ın performansı, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde büyük önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 19:20
Joe Biden, NATO Zirvesi’nde gözlerin üzerinde olduğu basın toplantısını düzenliyor

Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi, bugün son gününe girerken tüm gözler ABD Başkanı Joe Biden’ın düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. Yerel saatle 18.30’da gerçekleştirilecek olan bu toplantı, Biden’ın performansının değerlendirileceği önemli bir an olacak.

BİDEN'IN BASIN TOPLANTISI MERAKLA BEKLENİYOR

NATO Zirvesi'nin son gününde, ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği basın toplantısı büyük merakla bekleniyor. Haziran ayında rakibi Donald Trump ile yaptığı canlı münazarada zorlandığı görülen Biden, o günden beri fiziksel ve zihinsel sağlık durumuyla ilgili tartışmaların odağında yer alıyor. Bugünkü toplantıda sergileyeceği performans, hem NATO zirvesi hem de yaklaşan 2024 başkanlık seçimleri açısından kritik önem taşıyor.

DEMOKRATLARDAN BİDEN'A ÇEKİLME ÇAĞRILARI

Biden’ın performansının ardından Demokrat Parti içinde de çekilme çağrıları artmaya başladı. İlk açık çağrı, Senatör Welch'ten geldi. Welch, Biden’ın dönemin en iyi başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Bizi Trump'tan kurtardı ve şimdi tekrar kurtarmak istiyor ama bunun için en uygun aday olup olmadığını yeniden değerlendirmeli. Bence bu kişi o değil." ifadelerini kullandı. Şu ana kadar 9 Demokrat, Biden’a yarıştan çekilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Biden ise farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda yarıştan çekilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti. Özellikle NATO Zirvesi kapsamında yapacağı basın toplantısı, Biden’ın bu konudaki kararlılığını göstermek adına önemli bir platform olacak. Biden’ın burada sergileyeceği duruş, hem iç siyasetteki konumunu pekiştirmek hem de uluslararası arenadaki liderlik vasfını göstermek açısından kritik olacak.

NATO ZİRVESİ'NİN ÖNEMİ

Zirve boyunca Ukrayna’ya destek, Çin’e karşı ortaklıklar ve ittifakın savunma kabiliyeti gibi önemli konular masaya yatırıldı. Ancak bir yandan da Biden’ın üzerindeki baskı devam etti. NATO üyesi 32 lidere ev sahipliği yapan Biden, bugünkü basın toplantısında hem zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak hem de kendi liderlik vasfını bir kez daha kanıtlamaya çalışacak.

Biden’ın bugünkü performansı, 2024 başkanlık seçimleri açısından büyük önem taşıyor. Demokrat Parti içindeki muhalif seslerin artması, Biden’ın liderlik konumunu daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle, NATO Zirvesi’nin son gününde düzenleyeceği basın toplantısı, hem iç siyasetteki konumunu güçlendirmek hem de uluslararası arenada güçlü bir lider olarak algılanmak açısından belirleyici olacak.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

En az lise mezunu olmak şart! KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi

Sıvı yağdan zeytine hepsi indirimde! Tarım Kredi Market 11-12-13-14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Yumuşatıcı 60 TL'den düştü! Şampuan 40 TL, Colgate 39 TL! BİM indirimin dibini sundu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Güney Kore'de belediyede çalışan bir robot intihar etti! Bilim kurgu filmi değil gerçek...
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı

Sıvı yağdan zeytine hepsi indirimde! Tarım Kredi Market 11-12-13-14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

e-Devlet'ten başvuran anneler yaşadı! Tek sefere mahsus 13.000 TL anne yardımı verilecek

Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

Kıyıdan köşeden para toplama zamanı! Banka yüzde 59 faiz ile kazanan oldu

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi

TEB'den borç kapatan 70.000 TL hızlı kredi! Eşten dosttan borç aramayı bitirecek

Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

El ve ayak nasırını 24 saatte geçiriyor! Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Yumuşatıcı 60 TL'den düştü! Şampuan 40 TL, Colgate 39 TL! BİM indirimin dibini sundu

En az lise mezunu olmak şart! KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi