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Joe Biden seçim yarışından çekilebilir! Kamala Harris ilk seçenek

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilme ihtimali gündemde. Üst düzey yetkililer, Biden'ın yerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in alabileceğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 20:46
Joe Biden seçim yarışından çekilebilir! Kamala Harris ilk seçenek

ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD'li üst düzey yetkililer, Biden'ın seçim yarışından çekilmeyi düşündüğünü aktardı. Biden, müttefikine, yarışa devam edip etmemeyi değerlendirdiğini ifade etti. Üst düzey yetkililere göre, Biden'ın seçim yarışından çekilmeye karar vermesi durumunda, yerine geçecek ilk seçeneğin Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacağı belirtiliyor.

BIDEN'IN SEÇİM KARARI BELİRSİZLİĞİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçilme kampanyasına devam edip etmeme kararı belirsizliğini koruyor. Yedi üst düzey kaynağa göre, Biden'ın çekilme kararı alması durumunda, en iyi alternatif olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris öne çıkıyor. Bu durum, Demokrat Parti içinde büyük bir merak ve endişe yaratmış durumda.

TRUMP KARŞISINDA PERFORMANS ENDİŞESİ

NTV'nin Reuters'dan derlediği bilgilere göre, Biden'ın geçen hafta rakibi Donald Trump'a karşı ilk tartışmada sergilediği beceriksiz, tutarsız ve tepki çeken performansı, Demokrat Parti içinde Biden'ın ikinci bir dönem için yeterince uygun olmadığı endişesine yol açtı. Bu durum, Biden'ın seçim kampanyasına devam etme kararını yeniden değerlendirmesine neden olabilir.

Bazı etkili Demokratlar, Harris dışında Biden'a alternatifler ortaya attılar. Bu isimler arasında Kaliforniya'dan Gavin Newsom, Michigan'dan Gretchen Whitmer ve Pensilvanya'dan Josh Shapiro gibi popüler kabine üyeleri ve Demokrat valiler de var. Ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen bu kaynaklar, Harris'i atlatmanın hayalcilik olduğunu ve neredeyse imkansız olacağını öne sürüyorlar.

KAMALA HARRIS: EN YÜKSEK OY POTANSİYELİ

Parti adayı olarak gösterilmesi durumunda, 59 yaşındaki Kamala Harris'in Biden kampanyası tarafından toplanan parayı devralacağı ve kampanyayı sürdüreceği belirtiliyor. Harris, tüm alternatifler arasında en yüksek tanınırlığa ve ciddi olarak aday olarak kabul edilebilecek Demokratlar arasında en yüksek oy potansiyeline sahip kişi olarak görülüyor. Harris'in onay oranları yüzde 40'ın altında seyrediyor ancak Biden kampanyasının vurguladığı son anketlere göre, kendisi ve Başkan Biden'ın, Trump'ı yenme şansları birbirine oldukça yakın.

Harris'in adaylığı, Demokrat Parti içindeki dinamikleri değiştirebilir. Harris'in stratejisi, genç ve çeşitli seçmen kitlelerini harekete geçirmek üzerine kurulu olabilir. Harris, partinin geleceği için önemli bir figür olarak görülüyor ve olası adaylığı, partinin gençleşme ve daha kapsayıcı bir politika izleme hedefleriyle uyumlu olabilir.

Demokrat Parti içindeki bazı kaynaklar, Harris'in adaylığının partiyi birleştirebileceğini ve Trump karşısında güçlü bir rakip olabileceğini düşünüyor. Ancak, Harris'in onay oranlarının düşük olması, bazı kesimlerde endişe yaratıyor. Partinin, seçimlerde başarılı olabilmesi için Harris'in geniş bir destek tabanı oluşturması gerektiği vurgulanıyor.

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