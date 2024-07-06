Joe Biden: "Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım"

ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekilmesi yönündeki baskılar ve eleştiriler karşısında kararlılıkla durdu. Biden, Wisconsin'de düzenlediği seçim kampanyasında, seçim yarışından çekilmeyeceğini ve kazanacağını açıkladı. Biden'ın açıklamaları, seçim sürecindeki kararlılığını ve rakibi Donald Trump'a karşı tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.



SEÇİM YARIŞINDAN ÇEKİLMEYECEĞİM

Joe Biden, Wisconsin'deki seçim kampanyasında konuştu ve Donald Trump'la canlı yayında yapılan tartışmanın ardından çok sayıda spekülasyon yapıldığını ifade etti. Biden, "Biden ne yapacak diye soruyorlar. İşte size söylüyorum. Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım." diyerek kararlılığını vurguladı. Biden'ın seçim sürecinde geri adım atmayacağının net bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Biden, bazılarının insanların verdiği oyları umursamayarak kendisinin seçim yarışından çekilmesini istediğini belirtti. Bu duruma karşı tepkisini dile getiren Biden, "Bazıları oyları umursamıyor olabilir, ama ben halkın iradesine saygı duyuyorum ve onların verdikleri oyların arkasındayım." şeklinde konuştu. Biden'ın demokratik sürece olan bağlılığını ve halkın iradesine olan saygısını bir kez daha ortaya koydu.



YAŞ ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Joe Biden, yaşıyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. "Başkanlık döneminde başarılar elde ederken çok yaşlı değildim." diyerek eleştirilere karşılık veren Biden, Trump'ı yenmek için de çok yaşlı olmadığını belirtti. "Trump'ı 2020'de yeneceğim." ifadesini kullanan Biden, yaşının, görevini yapma yeteneğini etkilemediğini vurguladı.

Biden, konuşmasında rakibi Donald Trump'a da sert eleştiriler yöneltti. Trump'ı "en büyük yalancı ve en büyük tehdit" olarak nitelendiren Biden, "Trump sadece hükümlü bir suçlu değil, aynı zamanda tek başına bir suç dalgası." ifadelerini kullandı. Biden'ın bu açıklamaları, seçim sürecinde Trump'a karşı sert tutumunu koruyacağını gösterdi.



KAMPANYA SÜRECİNDEKİ KARARLILIĞI

Biden, yere düşünce kalkması gerektiğini bildiğini belirterek, "190 dakikalık bir münazaranın 3,5 yıllık yapılan işleri silmesine izin vermem." dedi. Bu açıklama, Biden'ın zorluklar karşısında pes etmeyeceğini ve seçim kampanyasına kararlılıkla devam edeceğini gösterdi. Biden, kampanya sürecindeki kararlılığını ve inancını bir kez daha dile getirdi.