Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Joe Biden: "Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım"

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasında yaptığı açıklamada, seçim yarışından çekilmeyeceğini ve kazanacağını belirtti. Biden, eleştirilere ve baskılara karşı kararlı duruşunu sergiledi.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 00:14
Joe Biden: "Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım"

ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekilmesi yönündeki baskılar ve eleştiriler karşısında kararlılıkla durdu. Biden, Wisconsin'de düzenlediği seçim kampanyasında, seçim yarışından çekilmeyeceğini ve kazanacağını açıkladı. Biden'ın açıklamaları, seçim sürecindeki kararlılığını ve rakibi Donald Trump'a karşı tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

SEÇİM YARIŞINDAN ÇEKİLMEYECEĞİM

Joe Biden, Wisconsin'deki seçim kampanyasında konuştu ve Donald Trump'la canlı yayında yapılan tartışmanın ardından çok sayıda spekülasyon yapıldığını ifade etti. Biden, "Biden ne yapacak diye soruyorlar. İşte size söylüyorum. Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım." diyerek kararlılığını vurguladı. Biden'ın seçim sürecinde geri adım atmayacağının net bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Biden, bazılarının insanların verdiği oyları umursamayarak kendisinin seçim yarışından çekilmesini istediğini belirtti. Bu duruma karşı tepkisini dile getiren Biden, "Bazıları oyları umursamıyor olabilir, ama ben halkın iradesine saygı duyuyorum ve onların verdikleri oyların arkasındayım." şeklinde konuştu. Biden'ın demokratik sürece olan bağlılığını ve halkın iradesine olan saygısını bir kez daha ortaya koydu.

YAŞ ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Joe Biden, yaşıyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. "Başkanlık döneminde başarılar elde ederken çok yaşlı değildim." diyerek eleştirilere karşılık veren Biden, Trump'ı yenmek için de çok yaşlı olmadığını belirtti. "Trump'ı 2020'de yeneceğim." ifadesini kullanan Biden, yaşının, görevini yapma yeteneğini etkilemediğini vurguladı.

Biden, konuşmasında rakibi Donald Trump'a da sert eleştiriler yöneltti. Trump'ı "en büyük yalancı ve en büyük tehdit" olarak nitelendiren Biden, "Trump sadece hükümlü bir suçlu değil, aynı zamanda tek başına bir suç dalgası." ifadelerini kullandı. Biden'ın bu açıklamaları, seçim sürecinde Trump'a karşı sert tutumunu koruyacağını gösterdi.

KAMPANYA SÜRECİNDEKİ KARARLILIĞI

Biden, yere düşünce kalkması gerektiğini bildiğini belirterek, "190 dakikalık bir münazaranın 3,5 yıllık yapılan işleri silmesine izin vermem." dedi. Bu açıklama, Biden'ın zorluklar karşısında pes etmeyeceğini ve seçim kampanyasına kararlılıkla devam edeceğini gösterdi. Biden, kampanya sürecindeki kararlılığını ve inancını bir kez daha dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

1 ayda göbek ve basen yağlarını mum gibi eritiyor! Zayıflamanın en hızlı yolu ondan geçiyor

8 banka arasında Yapı Kredi'den promosyon ayarı! Çıtayı 45.000 TL’ye yükseltti

Emekli promosyonuna Temmuz ayarı! O bankalar vites artırdı: Artık bu rakamı ödeyecekler

O banka faizi sıfırladı! Acil nakit arayana ballı kaymaklı faizsiz 30.000 TL kredi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Altın biriktirenler zenginliğini kutlayacak! Uzman isim tarih verdi: Ok gibi fırlayacak

Emekli promosyonuna Temmuz ayarı! O bankalar vites artırdı: Artık bu rakamı ödeyecekler

Altın almak isteyenlere kritik gün! O tarihten sonra altın fiyatları füze gibi uçacak

Hemen 70.000 TL ihtiyaç kredisi arayanların rotası belli! Aylık ödemesi sadece 5.500 TL!

Fiat Egea'da indirim üstüne indirim! Bu fiyata ikinci el otomobil dahi yok

O banka faizi sıfırladı! Acil nakit arayana ballı kaymaklı faizsiz 30.000 TL kredi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek

1 ayda göbek ve basen yağlarını mum gibi eritiyor! Zayıflamanın en hızlı yolu ondan geçiyor

8 banka arasında Yapı Kredi'den promosyon ayarı! Çıtayı 45.000 TL’ye yükseltti

Akbank müşterileri elini çabuk tutsun! 5000 TL para iadeleri bugün başladı: Bunu yapanlara verilecek

Sabah Müjdesi! 32 günde bir 19.000 TL- 21.000 TL ödeme IBAN’a yatıyor

İş Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! 4A 4B 4C emeklisine kaçmaz rakam