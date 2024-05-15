Joe Biden ve Donald Trump, başkanlık seçimi öncesi canlı yayında karşı karşıya geliyor

Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaşacak

ABD'de 5 Kasım'daki 60. başkanlık seçimleri öncesinde, Demokrat aday Joe Biden ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki heyecanlı yarış canlı yayın tartışmalarıyla sürüyor. İlk olarak 27 Haziran'da CNN kanalında gerçekleşecek olan canlı yayında Biden ve Trump, seçmene mesajlarını iletecek.



ABD Başkanı Biden, CNN kanalından aldığı daveti kabul ederek, Trump'la 27 Haziran'da canlı yayında karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu duyurdu. Biden, geçmişteki canlı yayın tartışmalarında başarılı olduğunu vurgulayarak, Trump'la herhangi bir zaman ve yerde karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan Trump da, sosyal paylaşım platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti. Trump, Biden'e meydan okuyarak, "Gürültü çıkarmaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.

27 Haziran'daki canlı yayının ardından ikinci bir organizasyon ise 10 Eylül'de ABC kanalında gerçekleşecek.