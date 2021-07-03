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Kanada tarihinin en yüksek sıcaklığını yaşıyor! Yıldırım düşmesi sonucu 136 ormanda yangın çıktı

Kanada tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin olduğu söyleniyor. Kanada’nın batı kesiminde yıldırım düşmesi sonucu 136 ormanda da yangın çıktı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:49
Kanada tarihinin en yüksek sıcaklığını yaşıyor! Yıldırım düşmesi sonucu 136 ormanda yangın çıktı
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Kanada tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Kanada Federal Hükümeti, ülkenin en batı kısmında bulunan British Columbia eyaletinde üst üste düşen yıldırımlar sonucunda orman yangınlarının çıktığını bildirdi.

Cuma günü geniş bir alanda 12 bin yıldırım düşmesi sonucu bölgede 130’dan fazla ormanda yangın çıktığı söyleniyor.


Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ordunun harekete geçtiğini ve ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklerini duyurdu.

Kamu Güvenliği Başkanı Bill Blaer de yangınlar “görülmemiş ve yıkıcı” olarak niteledi. Blair yangınların devam etmesi durumunda kendilerini çok zor bir yazın beklediğini de ifade etti.

Halk sağlığı yetkililerinden yapılan açıklamada geçen hafta yaşanan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 719 ani ölüm vakası gerçekleştiğini açıklamıştı.

Bu hafta başında British Columbia eyaletindeki Lytton kasabasında yaşayan yüzlerce kişi yetkililer tarafından tahliye edildi. Salı günü bölgede hava sıcaklıkları 49,6 dereceye ulaştı ve kasabada çıkan yangınlarda çok sayıda ev küle döndü.


Son Güncelleme: 03.07.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
YangınKanada
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