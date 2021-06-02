Kara mantar salgını Irak'a kadar sıçradı! Ülke ilk can kaybını verdi..

Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir taraftan da kara mantar enfeksiyonu ile de uğraşan Hindistan'da 200'den fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Daha sonra Mısır'da görülen kara mantar enfeksiyonunun komşu ülke Irak'a da sıçradığı öğrenildi. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kara mantar hastalığının bulaşıcı bir enfeksiyon türü olmadığını belirtilirken ölümüne neden olan kara mantar hastalığından ilk ölüm vakası kaydedildiği bildirildi.

Ülkenin güney bölgesinde bulunan Zikar vilayetinin sağlık Genel Müdürü Saddam et-Tavil tarafından yerel basın aracılığı ile yaptığı açıklamasında merkezdeki Nasiriye kentinde bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği ve enfeksiyonun, yaşamını yitiren kişi hakkında düzenlenen ölüm belgesinde ortaya çıktığı ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Diğer taraftan hastalık hakkında konuşan sağlık uzmanları, kara mantar enfeksiyonunun bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere saldırdığını ve koronavirüs salgınıyla da bu yönde bir bağlantısı olduğunu söylüyorlar.