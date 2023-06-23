  1. Anasayfa

  2. Dünya

  3. Kaybolan denzialtıda umutlar bitti: Patlayarak parçalanan Titan'daki yolcular öldü!

Kaybolan denzialtıda umutlar bitti: Patlayarak parçalanan Titan'daki yolcular öldü!

Yayınlanma:
Kaybolan denzialtıda umutlar bitti: Patlayarak parçalanan Titan'daki yolcular öldü!
Titanik'in enkazını görmek için dalış yapan daha sonra da kaybolan denizaltının sahibi Oceangate, gemideki beş kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir ABD Sahil Güvenlik yetkilisi, denizaltı Titan'ın "katastrofik" patladığını ve paramparça olduğunu söyledi.

ABD'nin Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanic'in enkazına daldıktan sonra ortadan kaybolan turist denizaltısı Titan'ın "katastrofik" şekilde patladığını ve paramparça olduğunu açıkladı. Tuğamiral John Mauger, yaşanan olaya ilişkin Boston'da yaptığı bir basın açıklamasında, "Enkaz, geminin feci patlamasıyla tutarlı. Bu nedenle, aşağıdaki alanlarda operasyonlarımıza ve aramalarımıza devam ediyoruz." dedi. Mauger, kazanın Titan denizaltısının batmasından 1 saat 45 dakika sonra meydana geldiğini ve denizaltıyla iletişimin kesildiğini bildirdi.

Tuğamiral Mauger, 111 yıl önce batan Titanik'in yüzeyinde, 488 metre derinlikte ve 4 kilometre derinlikte bir turist denizaltısının enkazının bulunduğuna dikkat çekerek, denizaltının tüm mürettebatının öldüğünü açıkladı.

Denizaltı uzmanı Paul Hankin, enkazın beş parçaya ayrılarak kazanın ne kadar yıkıcı olduğunu ilk kez gösterdiğini duyurdu. Hankin, "Aşağıda neler olduğunu öğrenmek adına elimizden gelenin en iyi çalışmayı yapacağız," dedi. Daha önce, Titan denizaltı sahibi Oceangate Expeditions yaptığı açıklamada, denizaltındaki beş kişinin de öldüğüne inandığını aktarmıştı.

UZAKTAN KUMANDA İLE İLERLEYEN ARAÇTAN BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Kaybolan denzialtıda umutlar bitti Patlayarak parçalanan Titan'daki yolcular öldü

Tahmini 96 saat oksijen kaynağı ve tahmini 2,5 saat yolculuk süresiyle yola çıkan Titan denizaltısı, 1 saat 45 dakikalık dalışın ardından Polar Prince ile bağlantısını kaybetti. GPS'in çalışmadığı denizaltılar, yerdeki gemilerden gelen mesajlarla yönlendirilir. ABD Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamanın içeriğinde Kanada askeri arama uçaklarının 30 dakikalık aralıklarla duyulan ve bir su altı denizaltından geldiğine inanılan birkaç ses tespit ettiği belirtildi. Ancak bu seslerin denizaltılardan gelip gelmediği netlik kazanmadı.

ABD Donanması ayrıca, denizaltı tespit edilirse kurtarma çabalarına yardımcı olmak için ağır denizaltıları 6.000 metre kadar derinliğe çekebilen kaldırma sistemine sahiptir. Uzmanlar, 5 gün önce kaybolan turist denizaltısının oksijeninin dün Türkiye saatiyle 14.00'te biteceğini tahmin etmişti.

Geminin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink adlı uydu internet sistemini kullandığı da söylendi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
AB, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimle ilgili açıklama yaptı
AB, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimle ilgili açıklama yaptı
Rusya, 48 Kişinin Ülkeye Girişini Yasakladı
Rusya, 48 Kişinin Ülkeye Girişini Yasakladı
Rusya, AB'nin Yeni Yaptırım Paketini Gayrimeşru Olarak Nitelendirdi
Rusya, AB'nin Yeni Yaptırım Paketini Gayrimeşru Olarak Nitelendirdi
ABD Donanması, Titan Denizaltısının Batış Nedeni Hakkında Bilgi Topluyor
ABD Donanması, Titan Denizaltısının Batış Nedeni Hakkında Bilgi Topluyor
Washington DC'de Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyareti protesto edildi
Washington DC'de Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyareti protesto edildi
Hollanda'da 4 Bin Yıllık Tapınak Keşfedildi
Hollanda'da 4 Bin Yıllık Tapınak Keşfedildi
ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Modi ile Görüşmelerini Sürdürüyor
ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Modi ile Görüşmelerini Sürdürüyor