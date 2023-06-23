Kaybolan denzialtıda umutlar bitti: Patlayarak parçalanan Titan'daki yolcular öldü!

ABD'nin Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanic'in enkazına daldıktan sonra ortadan kaybolan turist denizaltısı Titan'ın "katastrofik" şekilde patladığını ve paramparça olduğunu açıkladı. Tuğamiral John Mauger, yaşanan olaya ilişkin Boston'da yaptığı bir basın açıklamasında, "Enkaz, geminin feci patlamasıyla tutarlı. Bu nedenle, aşağıdaki alanlarda operasyonlarımıza ve aramalarımıza devam ediyoruz." dedi. Mauger, kazanın Titan denizaltısının batmasından 1 saat 45 dakika sonra meydana geldiğini ve denizaltıyla iletişimin kesildiğini bildirdi.

Tuğamiral Mauger, 111 yıl önce batan Titanik'in yüzeyinde, 488 metre derinlikte ve 4 kilometre derinlikte bir turist denizaltısının enkazının bulunduğuna dikkat çekerek, denizaltının tüm mürettebatının öldüğünü açıkladı.

Denizaltı uzmanı Paul Hankin, enkazın beş parçaya ayrılarak kazanın ne kadar yıkıcı olduğunu ilk kez gösterdiğini duyurdu. Hankin, "Aşağıda neler olduğunu öğrenmek adına elimizden gelenin en iyi çalışmayı yapacağız," dedi. Daha önce, Titan denizaltı sahibi Oceangate Expeditions yaptığı açıklamada, denizaltındaki beş kişinin de öldüğüne inandığını aktarmıştı.

UZAKTAN KUMANDA İLE İLERLEYEN ARAÇTAN BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU





Tahmini 96 saat oksijen kaynağı ve tahmini 2,5 saat yolculuk süresiyle yola çıkan Titan denizaltısı, 1 saat 45 dakikalık dalışın ardından Polar Prince ile bağlantısını kaybetti. GPS'in çalışmadığı denizaltılar, yerdeki gemilerden gelen mesajlarla yönlendirilir. ABD Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamanın içeriğinde Kanada askeri arama uçaklarının 30 dakikalık aralıklarla duyulan ve bir su altı denizaltından geldiğine inanılan birkaç ses tespit ettiği belirtildi. Ancak bu seslerin denizaltılardan gelip gelmediği netlik kazanmadı.

ABD Donanması ayrıca, denizaltı tespit edilirse kurtarma çabalarına yardımcı olmak için ağır denizaltıları 6.000 metre kadar derinliğe çekebilen kaldırma sistemine sahiptir. Uzmanlar, 5 gün önce kaybolan turist denizaltısının oksijeninin dün Türkiye saatiyle 14.00'te biteceğini tahmin etmişti.

Geminin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink adlı uydu internet sistemini kullandığı da söylendi.